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Раздел: Мир  
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В Латвии начались офицерские учения НАТО

В Латвии начались офицерские учения НАТО Военное мероприятие будет проходить до 21 сентября.

В Риге 9 сентября начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых принимают участие 58 старших и высших офицеров НАТО и Финляндии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Цель учений - усовершенствовать умение офицеров высшего уровня и командиров планировать и управлять объединенными операциями.

Учения проходят в соответствии с Директивой планирования всеобъемлющих операций, которая является одним из главных документов планирования совместных операций альянса.

Главная задача маневров - обучение офицеров и командиров высшего уровня процесса оперативного планирования, подготовки и принятия решений.

Во время учений будет разыгран сценарий, который включает операции коллективной обороны.

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Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. Они продлятся до 21 сентября.
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 Теги: Латвия, НАТО, учения

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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