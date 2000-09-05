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Раздел: Мир  
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Под разрушенными башнями в Нью-Йорке снова открылась станция метро

Под разрушенными башнями в Нью-Йорке снова открылась станция метро Станция обошлась почти в 200 миллионов долларов.

В Нью-Йорке открыли станцию метро возле Всемирного торгового центра. Она была закрыта 17 лет – с момента теракта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Станция Cortlandt Street первой линии метро была погребена под обломками башен-близнецов ВТЦ в Манхеттене, в которые врезались самолеты во время терактов 11 сентября 2001 года. В тот день погибло около трех тысяч человек погибли. Тысячи были ранены.

17 лет спустя - 8 сентября, в 12.00 по местному времени - станция была введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC).

«WTC Cortlandt - это не просто станция метро. Это символ стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр», - сказал на торжествах Джозеф Лота, глава Metropolitan Transportation Authority.

Новая станция обошлась Нью-Йорку в 181,8 млн долларов. Для ее восстановления понадобилось заменить 365 метров путей, а также сделать капитальный ремонт и восстановить потолок.

Сегодня станция WTC Cortlandt оснащена новейшей техникой. Благодаря меньшему количеству колонн в ней больше пространства для пассажиропотока.

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Стены станции украшены белой мраморной мозаикой, которая содержит в себе выдержки из Декларации независимости, а также Всеобщей декларации прав человека ООН.

Под разрушенными башнями в Нью-Йорке снова открылась станция метро
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 Теги: Нью-Йорк, метро

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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