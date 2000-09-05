Под разрушенными башнями в Нью-Йорке снова открылась станция метро

Станция обошлась почти в 200 миллионов долларов.



В Нью-Йорке открыли станцию метро возле Всемирного торгового центра. Она была закрыта 17 лет – с момента теракта, сообщает



Станция Cortlandt Street первой линии метро была погребена под обломками башен-близнецов ВТЦ в Манхеттене, в которые врезались самолеты во время терактов 11 сентября 2001 года. В тот день погибло около трех тысяч человек погибли. Тысячи были ранены.



17 лет спустя - 8 сентября, в 12.00 по местному времени - станция была введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC).



«WTC Cortlandt - это не просто станция метро. Это символ стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр», - сказал на торжествах Джозеф Лота, глава Metropolitan Transportation Authority.



Новая станция обошлась Нью-Йорку в 181,8 млн долларов. Для ее восстановления понадобилось заменить 365 метров путей, а также сделать капитальный ремонт и восстановить потолок.



Сегодня станция WTC Cortlandt оснащена новейшей техникой. Благодаря меньшему количеству колонн в ней больше пространства для пассажиропотока.



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Стены станции украшены белой мраморной мозаикой, которая содержит в себе выдержки из Декларации независимости, а также Всеобщей декларации прав человека ООН.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Нью-Йорке открыли станцию метро возле Всемирного торгового центра. Она была закрыта 17 лет – с момента теракта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA Станция Cortlandt Street первой линии метро была погребена под обломками башен-близнецов ВТЦ в Манхеттене, в которые врезались самолеты во время терактов 11 сентября 2001 года. В тот день погибло около трех тысяч человек погибли. Тысячи были ранены.17 лет спустя - 8 сентября, в 12.00 по местному времени - станция была введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC).«WTC Cortlandt - это не просто станция метро. Это символ стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр», - сказал на торжествах Джозеф Лота, глава Metropolitan Transportation Authority.Новая станция обошлась Нью-Йорку в 181,8 млн долларов. Для ее восстановления понадобилось заменить 365 метров путей, а также сделать капитальный ремонт и восстановить потолок.Сегодня станция WTC Cortlandt оснащена новейшей техникой. Благодаря меньшему количеству колонн в ней больше пространства для пассажиропотока.Стены станции украшены белой мраморной мозаикой, которая содержит в себе выдержки из Декларации независимости, а также Всеобщей декларации прав человека ООН.



