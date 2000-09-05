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Раздел: Мир  
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Франция может стать первой страной без ТЭЦ

Франция может стать первой страной без ТЭЦ О намерении закрыть неэкологичные станции заявил президент страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении закрыть все теплоэлектростанции (ТЭЦ) в стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

"Мы закроем все теплоэлектростанции во Франции. Мы станем первой страной, которая это сделает. Для меня абсолютным приоритетом является выполнение наших обязательств по экологии", - отметил Макрон, однако не уточнил конкретных сроков выполнения намеченного.

Он отметил, что основой энергетики страны является эксплуатация атомных электростанций, а угольные и другие ТЭЦ худшие с точки зрения выброса парниковых газов.

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"Мы станем первыми, кто всех их закроет", - отметил Макрон и уточнил, что "Франция станет первой страной, которая будет производить электричество только на основе эксплуатации атомных станций и использования возобновляемых источников энергии".
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 Теги: Франция, ТЭЦ

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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