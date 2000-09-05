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Раздел: Мир  
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Трамп решил дать показания по поводу дела о домогательствах

Трамп решил дать показания по поводу дела о домогательствахПрезидент США выступит под присягой с письменными заявлениями по делу своего телешоу "Ученик".

Ранее бывшая участница шоу "Ученик" обвинила Трампа в домогательствах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.

Президент США Дональд Тармп намерен до конца сентября выступить под присягой с письменными заявлениями по поводу обвинений в сексуальных домогательствах от Саммер Зервос, одной из участниц телешоу "Ученик". Об этом договорились адвокаты Зервос и Трампа, сообщает в воскресенье, 9 сентября, газета Washington Post со ссылкой на материалы суда.

Зервос подала на Трампа жалобу в 2017 году. В своем заявлении женщина заявила, что в 2007 году Трамп сексуально домогался ее, а также обвинила президента США в "многочисленных лживых и клеветнических заявлениях". Случай домогательства якобы имел место в одном из отелей в Беверли-Хиллз. Зервос утверждает, что Трамп против ее воли прижался к ней и схватил ее за грудь, однако ей удалось оттолкнуть его. Миллиардер отрицает свою вину.

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Ряд женщин в октябре 2016 года публично высказались после того, как было опубликована видеозапись от 2005 года, на которой слышны сексистские мнения Трампа. В частности, он заявил, что благодаря своей популярности может себе позволить целовать и трогать женщин без их согласия. Трамп извинился за те свои высказывания, заявив, однако, что в том случае речь шла о частном разговоре.
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 Теги: Трамп, домогательства

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Сегодня, 09:27 » Автор: Алена Шимко
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