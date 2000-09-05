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Раздел: Мир  
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Смертельное землетрясение в Японии: число жертв возросло

Смертельное землетрясение в Японии: число жертв возрослоЖертвами землетрясения в Японии стали 44 человека.

Количество погибших в результате мощного землетрясения, вызвавшего оползни на севере Японии, возросло до 44 человек.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что в списке пропавших безвести никого не осталось, и эта цифра может быть окончательным числом жертв.

Большинство погибших - из небольшого поселка Ацума.

Около 40 тысяч полицейских, пожарных, военнослужащих и сотрудников сферы морской безопасности оказывают помощь на местах.

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При этом более 2700 человек по-прежнему вынуждены оставаться в пунктах помощи.
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 Теги: землетрясение, Япония

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Сегодня, 11:13 » Автор: Ирина Шевченко
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