Раздел: Мир
Массовое убийство в Австралии: мужчина зарезал свою семью
Убийца сам сдался полиции.
10 сентября австралийские полицейские сообщили, что задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве своих трех детей, их матери и бабушки в городе Перт.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
24-летнего Энтони Роберта Харви обвинили в убийстве своих же детей – двухлетних девочек-двойняшек, их 3-летней сестры, а также их 41-летней матери и 73-летней бабушки. Предполагается, что мать вместе с детьми мужчина убил 3 сентября, а бабушку на следующий день, когда она пришла домой.
Как сообщил комиссар полиции, Харви после убийства несколько дней пробовал в доме вдалеке от места преступления, а затем сам сдался полиции.
"Несмотря на то, что мы не знали эту семью, мы шокированы и в то же время даже разгневаны из-за того, что произошло", - заявил комиссар и назвал нападение "зверством и трагедией".
Правоохранители не объясняют мотив нападения, но там отметили, что австралиец убил семью с помощью ножей и тупых предметов. Также в австралийской полиции не уточнили, был ли убийца в браке с матерью своих детей.
10 сентября австралийские полицейские сообщили, что задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве своих трех детей, их матери и бабушки в городе Перт.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
24-летнего Энтони Роберта Харви обвинили в убийстве своих же детей – двухлетних девочек-двойняшек, их 3-летней сестры, а также их 41-летней матери и 73-летней бабушки. Предполагается, что мать вместе с детьми мужчина убил 3 сентября, а бабушку на следующий день, когда она пришла домой.
Как сообщил комиссар полиции, Харви после убийства несколько дней пробовал в доме вдалеке от места преступления, а затем сам сдался полиции.
"Несмотря на то, что мы не знали эту семью, мы шокированы и в то же время даже разгневаны из-за того, что произошло", - заявил комиссар и назвал нападение "зверством и трагедией".
Правоохранители не объясняют мотив нападения, но там отметили, что австралиец убил семью с помощью ножей и тупых предметов. Также в австралийской полиции не уточнили, был ли убийца в браке с матерью своих детей.
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