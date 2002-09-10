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Раздел: Мир  
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США намерены закрыть палестинское представительство в Вашингтоне

США намерены закрыть палестинское представительство в ВашингтонеБелый дом пока не прокомментировал заявления.

В Организации освобождения Палестины заявляют, что власти США намерены закрыть ее офис в Вашингтоне. По данным WSJ, эту информацию уже сегодня подтвердит советник Трампа Джон Болтон.Руководство Палестинской автономии получило от США уведомление о готовящемся закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.

Об этом генсек исполкома ООП Саиб Эрекат заявил в понедельник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Эрекат назвал этот шаг "опасной эскалацией" и упрекнул американские власти в том, что проводимая ими политика представляет собой "коллективное наказание" для палестинского народа. За последние месяцы власти США по решению Дональда Трампа дважды сокращали объемы финансовой помощи для Палестинской автономии в общей сложности на сумму 225 млн долларов.

Белый дом пока не прокомментировал заявления представителя ООП, но, по данным The Wall Street Journal, скоро это сделает. Формально о закрытии представительства Палестинской автономии в Вашингтоне позднее в этот же день, 10 сентября, сообщит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет издание.

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В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны представителей Палестинской автономии, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.
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 Теги: США, представительство, Палестина

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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