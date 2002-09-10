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Раздел: Мир  
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МИД Польши "зачистили" от выпускников московских вузов

МИД Польши "зачистили" от выпускников московских вузовРуководство ведомства было заменено почти на 100%.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что из ведомства уволили практически всех сотрудников, которые окончили Московский государственный институт международных отношений или были в списках коммунистических спецслужб.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Польское радио".

"Можно сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. В настоящее время на руководящих должностях нет людей - будь то в стране или в иностранных представительствах - которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками МГИМО", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

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Чапутович отметил, что с момента прихода к власти правительства партии "Право и справедливость" "чистка" затронула практически всех 111 директоров и заместителей директоров департаментов в министерстве.

Кроме того, были заменены или будут заменены в ближайшем будущем 86 послов из 101.
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 Теги: МИД Польши, московский вуз

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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