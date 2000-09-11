Раздел: Мир
Сотрудники европейского лоукостера снова устроили забастовку
Одно из требований протестующих - увеличение зарплат.
Пилоты и бортпроводники лоукостера Ryanair будут бастовать в немецких аэропортах сутки. Они добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Пилоты ирландской авиакомпании Ryanair намерены в среду, 12 сентября, провести очередную суточную забастовку во всех немецких аэропортах.
Как следует из призыва Cockpit к нанятым пилотам Ryanair, забастовка начнется в три часа ночи в среду и продлится до того же времени сутки спустя. Профсоюз Ver.di призвал к забастовке немецких бортпроводниц и бортпроводников Ryanair. Месяц назад пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов. Затронутыми оказались 55 тысяч пассажиров.
Пилоты и бортпроводники требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес. "Авиакомпания, очевидно, хочет своим предложением по оплате труда добиться "тарифной диктатуры" окольными путями.
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С нами это не пройдет", - заявил представитель Cockpit Ингольф Шумахер (Ingolf Schumacher).
Пилоты и бортпроводники лоукостера Ryanair будут бастовать в немецких аэропортах сутки. Они добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Пилоты ирландской авиакомпании Ryanair намерены в среду, 12 сентября, провести очередную суточную забастовку во всех немецких аэропортах.
Как следует из призыва Cockpit к нанятым пилотам Ryanair, забастовка начнется в три часа ночи в среду и продлится до того же времени сутки спустя. Профсоюз Ver.di призвал к забастовке немецких бортпроводниц и бортпроводников Ryanair. Месяц назад пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов. Затронутыми оказались 55 тысяч пассажиров.
Пилоты и бортпроводники требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес. "Авиакомпания, очевидно, хочет своим предложением по оплате труда добиться "тарифной диктатуры" окольными путями.
Читайте также: Отрекшийся бельгийский король попал в курьезную ситуацию
С нами это не пройдет", - заявил представитель Cockpit Ингольф Шумахер (Ingolf Schumacher).
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