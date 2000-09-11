Раздел: Мир
В парижском отеле ограбили принцессу из Саудовской Аравии
У женщины украли драгоценности на сумму 800 тысяч евро.
Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Женщина, имя которой не называется, сказала, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Полицейские не обнаружили никаких признаков взлома.
Женщина сказала следователям, что драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.
Это уже вторая громкая кража в шикарном отеле в Париже в этом году. В январе пять мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля, разбили несколько витрин в торговой галерее и забрали ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные часы.
Читайте также: Отрекшийся бельгийский король попал в курьезную ситуацию
Полиции удалось поймать трех грабителей внутри отеля, а двое других, которые сбежали на скутере, бросили сумку с награбленным. Все драгоценности в итоге были найдены.
Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Женщина, имя которой не называется, сказала, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Полицейские не обнаружили никаких признаков взлома.
Женщина сказала следователям, что драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.
Это уже вторая громкая кража в шикарном отеле в Париже в этом году. В январе пять мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля, разбили несколько витрин в торговой галерее и забрали ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные часы.
Читайте также: Отрекшийся бельгийский король попал в курьезную ситуацию
Полиции удалось поймать трех грабителей внутри отеля, а двое других, которые сбежали на скутере, бросили сумку с награбленным. Все драгоценности в итоге были найдены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
258
0
Также советуем посмотреть
- Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
- Кулинарные провалы, над которыми остается лишь посмеяться
- В Украине отреагировали на заявление Пескова по узникам
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
- В Кремле цинично ответили на предложение обмена заключенными
- Женщина нашла забавное применение фотке сына, уехавшего на учебу
- Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
- Настойчивого морского льва четыре дня не могли согнать с газона
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
- На армии экономить нельзя
- В Украине увеличили сроки призыва на срочную военную службу
- Захарова насмешила соцсети мини-юбкой с чулками
- Що потрібно для успішних переговорів з МВФ
- Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
- Решила, что Карлсон: сбежавшую корову нашли на крыше гаража
- В Украине начинается предвыборное обострение
- На Донбассе расформированы подразделения охраны Захарченко, - ГУР
- Задержания в России высмеяли меткой карикатурой
- О шикарной афере НБУ
- Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
- В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
- Покажите Петрова и Скрипаля
- «Урна умнее»: Путин не сумел подружиться с техникой
- Новый главарь «ДНР» насмешил соцсети странной фоткой
- Владимиру Балуху отказали в апелляции
- Глобалізація та інформація: власні спостереження
- Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
- Агентам ГРУ не везет
Оставьте свой комментарий