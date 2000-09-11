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В парижском отеле ограбили принцессу из Саудовской Аравии

В парижском отеле ограбили принцессу из Саудовской Аравии У женщины украли драгоценности на сумму 800 тысяч евро.

Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Женщина, имя которой не называется, сказала, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Полицейские не обнаружили никаких признаков взлома.

Женщина сказала следователям, что драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.

Это уже вторая громкая кража в шикарном отеле в Париже в этом году. В январе пять мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля, разбили несколько витрин в торговой галерее и забрали ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные часы.

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Полиции удалось поймать трех грабителей внутри отеля, а двое других, которые сбежали на скутере, бросили сумку с награбленным. Все драгоценности в итоге были найдены.
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 Теги: принцесса, ограбление

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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