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Французские школы могут начать изучение арабского языка

Французские школы могут начать изучение арабского языка Арабский будут преподавать по выбору.

Во французских школах следует преподавать больше уроков арабского языка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Именно с таким предложением выступил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер, назвав арабский "великим литературным языком" и выразив мнение, что учить его необходимо не только "людям арабского происхождения или из стран Магриба".

"Это количественная стратегия, которую мы собираемся применить в отношении арабского языка", – заявил он в эфире радио BFM.

В то же время государство, очевидно, планирует перетянуть учеников-арабов из мечетей, где им вместе с арабским языком могут внушать радикальные идеи ислама.

"Мы намерены проверить, как преподают арабский в соответствующих структурах. Очевидно же то, что есть развитие в области изучения языков, и арабский – это очень важный язык, как и другие великие языки цивилизаций (я имею в виду китайский и русский)", – добавил Бланкер.

Он считает, что упомянутые им языки нуждаются в "продвижении" и что их надо предать престиж.

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В то же время ученикам не станут навязывать арабский язык – они смогут выбрать его среди других для изучения, включая немецкий и итальянский.
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 Теги: Франция, арабский язык

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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