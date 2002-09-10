Раздел: Мир
Французские школы могут начать изучение арабского языка
Арабский будут преподавать по выбору.
Во французских школах следует преподавать больше уроков арабского языка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Именно с таким предложением выступил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер, назвав арабский "великим литературным языком" и выразив мнение, что учить его необходимо не только "людям арабского происхождения или из стран Магриба".
"Это количественная стратегия, которую мы собираемся применить в отношении арабского языка", – заявил он в эфире радио BFM.
В то же время государство, очевидно, планирует перетянуть учеников-арабов из мечетей, где им вместе с арабским языком могут внушать радикальные идеи ислама.
"Мы намерены проверить, как преподают арабский в соответствующих структурах. Очевидно же то, что есть развитие в области изучения языков, и арабский – это очень важный язык, как и другие великие языки цивилизаций (я имею в виду китайский и русский)", – добавил Бланкер.
Он считает, что упомянутые им языки нуждаются в "продвижении" и что их надо предать престиж.
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В то же время ученикам не станут навязывать арабский язык – они смогут выбрать его среди других для изучения, включая немецкий и итальянский.
Во французских школах следует преподавать больше уроков арабского языка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Именно с таким предложением выступил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер, назвав арабский "великим литературным языком" и выразив мнение, что учить его необходимо не только "людям арабского происхождения или из стран Магриба".
"Это количественная стратегия, которую мы собираемся применить в отношении арабского языка", – заявил он в эфире радио BFM.
В то же время государство, очевидно, планирует перетянуть учеников-арабов из мечетей, где им вместе с арабским языком могут внушать радикальные идеи ислама.
"Мы намерены проверить, как преподают арабский в соответствующих структурах. Очевидно же то, что есть развитие в области изучения языков, и арабский – это очень важный язык, как и другие великие языки цивилизаций (я имею в виду китайский и русский)", – добавил Бланкер.
Он считает, что упомянутые им языки нуждаются в "продвижении" и что их надо предать престиж.
Читайте также: В парижском отеле ограбили принцессу из Саудовской Аравии
В то же время ученикам не станут навязывать арабский язык – они смогут выбрать его среди других для изучения, включая немецкий и итальянский.
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