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Раздел: Мир  
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Лидер КНДР предложил Дональду Трампу встретиться

Лидер КНДР предложил Дональду Трампу встретиться Ким Чен Ын отправил президенту США письмо.

Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от северокорейского диктатора КНДР Ким Чен Ына, в котором он просит подготовить еще одну встречу лидеров двух стран. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.

"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо", - сказала она.

По словам представителя администрации Трампа, США "открыты (к диалогу - ред.) на эту тему", и уже находятся "в процессе координации по этому вопросу".

Сандерс назвала письмо свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Это уже не первое адресованное Трампу письму от северокорейского лидера.

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В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.
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 Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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