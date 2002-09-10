Раздел: Мир
Лидер КНДР предложил Дональду Трампу встретиться
Ким Чен Ын отправил президенту США письмо.
Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от северокорейского диктатора КНДР Ким Чен Ына, в котором он просит подготовить еще одну встречу лидеров двух стран. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо", - сказала она.
По словам представителя администрации Трампа, США "открыты (к диалогу - ред.) на эту тему", и уже находятся "в процессе координации по этому вопросу".
Сандерс назвала письмо свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Это уже не первое адресованное Трампу письму от северокорейского лидера.
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В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.
Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от северокорейского диктатора КНДР Ким Чен Ына, в котором он просит подготовить еще одну встречу лидеров двух стран. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо", - сказала она.
По словам представителя администрации Трампа, США "открыты (к диалогу - ред.) на эту тему", и уже находятся "в процессе координации по этому вопросу".
Сандерс назвала письмо свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Это уже не первое адресованное Трампу письму от северокорейского лидера.
Читайте также: Французские школы могут начать изучение арабского языка
В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.
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