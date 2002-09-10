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Дело Скрипалей: появились неожиданные детали

Дело Скрипалей: появились неожиданные деталиСМИ узнали о новых подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей.

В деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть еще четверо подозреваемых - группа под названием Чистильщики.

Об этом сообщает The Mirror, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По информации издания, помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в отравлении Скрипалей, примерно в одно время с ними в Британию прибыла еще одна группа людей.

"Команда помощи нужна для того, чтобы вести наблюдение за Скрипалями. Петрову и Боширову нужно было знать, что те не появятся, пока они наносят Новичок", - рассказал собеседник издания.

Кроме того, помощь Чистильщиков могла понадобиться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

"В таком случае они сыграли бы роль обеспокоенных прохожих, чтобы забрать нервно-паралитическое вещество", - отметил источник газеты.

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Также отмечается, что Петров и Боширов в год перед атакой совершили несколько поездок в Великобританию, чтобы визит, в ходе которого были отравлены Скрипали, не вызвал подозрений.
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 Теги: отравление Скрипалей, Британия

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Сегодня, 09:41 » Автор: Ирина Шевченко
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