Раздел: Мир
Дело Скрипалей: появились неожиданные детали
СМИ узнали о новых подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей.
В деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть еще четверо подозреваемых - группа под названием Чистильщики.
Об этом сообщает The Mirror, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По информации издания, помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в отравлении Скрипалей, примерно в одно время с ними в Британию прибыла еще одна группа людей.
"Команда помощи нужна для того, чтобы вести наблюдение за Скрипалями. Петрову и Боширову нужно было знать, что те не появятся, пока они наносят Новичок", - рассказал собеседник издания.
Кроме того, помощь Чистильщиков могла понадобиться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
"В таком случае они сыграли бы роль обеспокоенных прохожих, чтобы забрать нервно-паралитическое вещество", - отметил источник газеты.
Читайте также: Смерть Чуркина: появились неожиданные детали
Также отмечается, что Петров и Боширов в год перед атакой совершили несколько поездок в Великобританию, чтобы визит, в ходе которого были отравлены Скрипали, не вызвал подозрений.
В деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть еще четверо подозреваемых - группа под названием Чистильщики.
Об этом сообщает The Mirror, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По информации издания, помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в отравлении Скрипалей, примерно в одно время с ними в Британию прибыла еще одна группа людей.
"Команда помощи нужна для того, чтобы вести наблюдение за Скрипалями. Петрову и Боширову нужно было знать, что те не появятся, пока они наносят Новичок", - рассказал собеседник издания.
Кроме того, помощь Чистильщиков могла понадобиться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
"В таком случае они сыграли бы роль обеспокоенных прохожих, чтобы забрать нервно-паралитическое вещество", - отметил источник газеты.
Читайте также: Смерть Чуркина: появились неожиданные детали
Также отмечается, что Петров и Боширов в год перед атакой совершили несколько поездок в Великобританию, чтобы визит, в ходе которого были отравлены Скрипали, не вызвал подозрений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
53
0
Также советуем посмотреть
- «Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
- Проблема «взрослого в комнате»
- В зоне ООС погиб украинский военный
- Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
- Кулинарные провалы, над которыми остается лишь посмеяться
- В Украине отреагировали на заявление Пескова по узникам
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
- В Кремле цинично ответили на предложение обмена заключенными
- Женщина нашла забавное применение фотке сына, уехавшего на учебу
- Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
- Настойчивого морского льва четыре дня не могли согнать с газона
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
- На армии экономить нельзя
- В Украине увеличили сроки призыва на срочную военную службу
- Захарова насмешила соцсети мини-юбкой с чулками
- Що потрібно для успішних переговорів з МВФ
- Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
- Решила, что Карлсон: сбежавшую корову нашли на крыше гаража
- В Украине начинается предвыборное обострение
- На Донбассе расформированы подразделения охраны Захарченко, - ГУР
- Задержания в России высмеяли меткой карикатурой
- О шикарной афере НБУ
- Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
- В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
- Покажите Петрова и Скрипаля
- «Урна умнее»: Путин не сумел подружиться с техникой
- Новый главарь «ДНР» насмешил соцсети странной фоткой
- Владимиру Балуху отказали в апелляции
Оставьте свой комментарий