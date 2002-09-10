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Раздел: Мир  
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ДТП с участием президенты Молдовы: новые подробности

ДТП с участием президенты Молдовы: новые подробностиВ Молдове назвали версии причины ДТП с участием Додона.

Версия возможного покушения на жизнь президента Молдовы Игоря Додона полностью исключена.

Об этом заявил глава службы госохраны (SPPS) Анатолие Голя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.

По его словам, нет никаких оснований считать, что аварию, в которой пострадал глава государства и члены его семьи, сделали намеренно.

"Мы установили со стопроцентной уверенностью, что ДТП не могло быть совершено умышленно. Водитель грузовика регулярно ездил по этой трассе. На работе и дома его характеризуют положительно. Другой момент, который говорит о том, что авария не могла быть спланированной - решение о поездке президента приняли спонтанно, и возможна утечка информации о том, что кортеж президента будет находиться в этом месте и в это время, исключается ", - сказал Голя.

Напомним, 9 сентября на трассе Кишинев-Калараш две машины из президентского кортежа, в частности та, в которой ехал сам Додон, попали в аварию. Встречный грузовик птицефабрики вылетел на встречную полосу, врезался в машину главы государства, после чего столкнулся с автомобилем сопровождения. Обе машины из кортежа перевернулись. Известно, что в машине президента находились его мать и сын.

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Додон и его семья прошли осмотр, травм или переломов выявлено не было.
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 Теги: ДТП, Додон

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Сегодня, 15:43 » Автор: Ирина Шевченко
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