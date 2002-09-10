В США вспоминают жертв терактов 11 сентября

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В США сегодня минутой молчания почтили память погибших во время терактов, которые произошли 15 лет назад.

Сегодня, 11 сентября, в Соединённых Штатах в 12-й раз почтят память жертв самого масштабного в истории террористического акта. В этот день двенадцать лет тому назад террористы «Аль-Каиды» захватили четыре американских пассажирских авиалайнера. Два из них с разницей в 16 минут были направлены террористами в башни Всемирного