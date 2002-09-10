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Раздел: Мир  
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В США вспоминают жертв терактов 11 сентября

В США вспоминают жертв терактов 11 сентябряКолокол надежды раздается ежегодно 11 сентября.

11 сентября - 17 годовщина трагедии в Нью-Йорке - крупнейшей террористической атаки в истории человечества.

Колокол надежды звучал сегодня утром в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Таким стало первое из целого ряда поминальных мероприятий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

"Колокол прозвучал в 8:46 по местному времени, в то время, когда первый из двух самолетов врезался в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

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Колокол надежды раздается ежегодно 11 сентября, начиная с 2002 года. Тогда этот колокол Нью-Йорке подарил Лондон в память о почти 3 тысячах погибших в этих атаках.
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 Теги: США, теракт, 11 сентября

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Вчера, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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