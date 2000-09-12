Раздел: Мир
Названа страна, подозреваемая в атаках на американские посольства
Дипломаты из США подверглись акустическим атакам.
Главный подозреваемый в расследовании причин странного недомогания сотрудников американских посольств на Кубе и в Китае - Россия. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на NBC News, получивший информацию от трех неназванных официальных лиц и еще двух источников, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
В ходе расследования, которое ведут ФБР, ЦРУ и другие ведомства, была перехвачена информация, указывающая на причастность Москвы. По данным NBC, обнаруженные доказательства недостаточно убедительны, чтобы США могли публично обвинить Москву.
В ФБР отказались прокомментировать сообщения NBC. Знакомый с официальными оценками источник в правительстве США также отказался подтвердить сообщения.
В июле власти США заявили, что ведут расследование инцидента в посольстве США на Кубе и не знают, кто или что стало причиной загадочного заболевания сотрудников. Симптомы начались в 2016 году и проявились у 26 американских граждан.
Среди симптомов: нарушения слуха, звон в ушах, головокружение, головная боль, утомляемость. По словам Госдепартамента, это напоминает легкое травматическое повреждение черепного мозга.
В июне Госдепартамент заявил, что группа дипломатов вернулась из китайского города Гуанчжоу из-за беспокойства по поводу загадочного заболевания, напоминающего черепно-мозговую травму.
Читайте также: Евросоюз не принял план Британии по выходу из объединения
По данным NBC, Вашингтон считает, что в отношении дипломатов применили некое сложное электромагнитное оружие, возможно - в сочетании с другими технологиями.
Главный подозреваемый в расследовании причин странного недомогания сотрудников американских посольств на Кубе и в Китае - Россия. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на NBC News, получивший информацию от трех неназванных официальных лиц и еще двух источников, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
В ходе расследования, которое ведут ФБР, ЦРУ и другие ведомства, была перехвачена информация, указывающая на причастность Москвы. По данным NBC, обнаруженные доказательства недостаточно убедительны, чтобы США могли публично обвинить Москву.
В ФБР отказались прокомментировать сообщения NBC. Знакомый с официальными оценками источник в правительстве США также отказался подтвердить сообщения.
В июле власти США заявили, что ведут расследование инцидента в посольстве США на Кубе и не знают, кто или что стало причиной загадочного заболевания сотрудников. Симптомы начались в 2016 году и проявились у 26 американских граждан.
Среди симптомов: нарушения слуха, звон в ушах, головокружение, головная боль, утомляемость. По словам Госдепартамента, это напоминает легкое травматическое повреждение черепного мозга.
В июне Госдепартамент заявил, что группа дипломатов вернулась из китайского города Гуанчжоу из-за беспокойства по поводу загадочного заболевания, напоминающего черепно-мозговую травму.
Читайте также: Евросоюз не принял план Британии по выходу из объединения
По данным NBC, Вашингтон считает, что в отношении дипломатов применили некое сложное электромагнитное оружие, возможно - в сочетании с другими технологиями.
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