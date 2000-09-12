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Раздел: Мир  
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Дональд Трамп перенес один из европейских визитов

Дональд Трамп перенес один из европейских визитов Посещение Ирландии не состоится в назначенный ранее срок.

Запланированный визит президента США Дональда Трампа в Ирландию в ноябре, скорее всего, не состоится. Представитель правительства Ирландии сказал, что визит Трампа был "отложен по расписанию", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что окончательное решение о том, остановится ли Трамп в Ирландии во время поездки в Европу, еще не принято.

"Президент отправится в Париж в ноябре, как было объявлено ранее, и мы до сих пор договариваемся о том, будет ли Ирландия остановкой в этой поездке. По мере того как детали будут подтверждены, мы сообщим вам об этом", - сказала Сандерс.

Предполагалось, что Трамп посетит свое поле для гольфа в городе Дунбег и Дублин 10-11 ноября. Делегация Белого дома должна была посетить Ирландию в ближайшие недели, чтобы запланировать поездку, но ее визит отменили.

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Белый дом объявил 31 августа, что Трамп отправится в Париж, чтобы 11 ноября принять участие в праздновании 100-летия завершения боевых действий в Первой мировой войне. Предполагалось, что Трамп посетит Ирландии по дороге в Париж или на обратном пути.
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 Теги: Трамп, Ирландия

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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