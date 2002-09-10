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Раздел: Мир  
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Лесные пожары в Греции: погибло почти 100 человек

Лесные пожары в Греции: погибло почти 100 человек Среди погибших 16 человек скончались в больницах.

Количество погибших в результате природных пожаров, охвативших греческий регион Восточная Аттика, увеличилось до 99 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"На сегодняшний день жертвами пожара в Восточной Аттике числятся уже 99 человек.

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В больницах Аттики скончались 16 человек, госпитализированных после пожара", – говорится в сообщении пресс-центра пожарной службы Греции.
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 Теги: Греция, пожары

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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