» » На школьном дворе в США застрелили человека
Раздел: Мир  
0

На школьном дворе в США застрелили человека

На школьном дворе в США застрелили человека Преступнику удалось скрыться.

Неизвестный открыл стрельбу на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас в штате Невада, в результате чего погиб один человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Так, начальник полиции города Джастин Робертс заявил, что погиб 18-летний парень, однако неизвестно, является ли погибший учеником данной школы.

Известно, что стрельба случилась около бейсбольного поля. С места инцидента был госпитализирован раненый мужчина, однако позже он скончался от травм в больнице.

По состоянию на утро среды, 12 августа, полиция пока не смогла задержать подозреваемых, однако правоохранители нашли на месте стрельбы оружие, из которого, предположительно, был застрелен мужчина.

Читайте также: Лесные пожары в Греции: погибло почти 100 человек

В полиции не уточнили тип оружия.

На школьном дворе в США застрелили человека
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, стрельба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     132
     0

Похожие новости по теме

Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса

В результате инцидента пострадали два человека.

В Балтиморе неизвестный открыл стрельбу по людям В Балтиморе неизвестный открыл стрельбу по людям

В результате стрельбы в Балтиморе погибли два человека.

В Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу в кафе В Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу в кафе

Раненый от полученных травм скончался в больнице.

В США стрельба около танцевальной школы: есть погибшие В США стрельба около танцевальной школы: есть погибшие

В штате Техас в небольшом городке расстреляли людей около танцевальной школы.

Стрельба в автомастерской США: задержаны подозреваемые Стрельба в автомастерской США: задержаны подозреваемые

В результате стрельбы госпитализирован один человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх