В США мужчина отпраздновал пятидесятилетие работы в McDonald’s

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Фаст-фуд выбрасывает из меню традиционные гамбургеры. Такое изменение меню во всемирной сети фаст-фудов объясняют тем, что их меню и так очень "раздутое". Такие кардинальные изменения помогут уменьшить финансовый ресурс, который расходуется на приготовление множества блюд. Но почему-то из меню уберут именно "Биг Мак",