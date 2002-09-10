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В США мужчина отпраздновал пятидесятилетие работы в McDonald’s
За все это время сотрудник ресторана ни разу не был в отпуске.
73-летний житель городка Норт Адамс, штат Массачусетс, Альфред Капрони (Alfred Caproni) начал работать в сети ресторанов быстрого питания в 1968 году, за четыре года до появления в меню биг-мака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сначала он устроился в ресторан в соседнем городе Питтсфилд, на следующий год заведение открылось и в Норт Адамсе, и он перешел туда, а через 19 лет переехал вместе с «Макдоналдсом» в другое здание, где работает до сих пор.
«Можете представить, сколько бургеров я приготовил за это время? И я никогда не уходил в отпуск», - признался Капрони. Он отметил, что из-за этого заработал синдром запястного канала, из-за которого его рука немеет и болит.
Капрони рассказал, что в 1970-е годы около ресторана постоянно собиралась молодежь. Когда становилось слишком шумно, ему приходилось прогонять их. «Некоторые из них до сих пор приходят и говорят: “Эй, Эл, помнишь, как ты выгнал меня?”» - смеясь, вспоминает американец.
Благодаря работе в ресторане Капрони нашел жену. Она пришла устраиваться на работу, и американец принял ее, а вскоре пригласил на свидание. «Со второй встречи я знала, что выйду за него замуж», - рассказала Мэри Энн Капрони (Mary Ann Caproni), 32 года проработавшая учительницей.
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«На работе весело, и благодаря ей я чувствую себя молодым», - признается Капрони. Он не собирается уходить на пенсию и получает удовольствие от того, что каждый день здоровается с клиентами, которых он знает десятилетиями.
73-летний житель городка Норт Адамс, штат Массачусетс, Альфред Капрони (Alfred Caproni) начал работать в сети ресторанов быстрого питания в 1968 году, за четыре года до появления в меню биг-мака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сначала он устроился в ресторан в соседнем городе Питтсфилд, на следующий год заведение открылось и в Норт Адамсе, и он перешел туда, а через 19 лет переехал вместе с «Макдоналдсом» в другое здание, где работает до сих пор.
«Можете представить, сколько бургеров я приготовил за это время? И я никогда не уходил в отпуск», - признался Капрони. Он отметил, что из-за этого заработал синдром запястного канала, из-за которого его рука немеет и болит.
Капрони рассказал, что в 1970-е годы около ресторана постоянно собиралась молодежь. Когда становилось слишком шумно, ему приходилось прогонять их. «Некоторые из них до сих пор приходят и говорят: “Эй, Эл, помнишь, как ты выгнал меня?”» - смеясь, вспоминает американец.
Благодаря работе в ресторане Капрони нашел жену. Она пришла устраиваться на работу, и американец принял ее, а вскоре пригласил на свидание. «Со второй встречи я знала, что выйду за него замуж», - рассказала Мэри Энн Капрони (Mary Ann Caproni), 32 года проработавшая учительницей.
Читайте также: На школьном дворе в США застрелили человека
«На работе весело, и благодаря ей я чувствую себя молодым», - признается Капрони. Он не собирается уходить на пенсию и получает удовольствие от того, что каждый день здоровается с клиентами, которых он знает десятилетиями.
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