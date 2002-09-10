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Стрельба возле школы в США: есть жертвы

Стрельба возле школы в США: есть жертвыПогиб 18-летний парень.

На территории средней школы в американском штате Невада произошла стрельба. На момент инцидента в школе находились 400 учеников, один человек погиб.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.

В США в городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на территории школы погиб один человек в результате стрельбы.

Начальник городской полиции Джастин Робертс рассказал, что информация о стрельбе поступило правоохранителям в 14.39. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что неизвестный стрелял вблизи бейсбольного поля.

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Медицинские работники госпитализировали молодого человека. 18-летний юноша скончался в больнице.
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 Теги: стрельба, США

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Сегодня, 09:08 » Автор: Ирина Шевченко
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