Раздел: Мир
Япония отказала Путину в подписании мирного договора
Япония отвергла идею Путина о мирном договоре без условий.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, которая подразумевает сначала разрешение территориальных споров.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении северных островов и заключению мирного договора» - так Суга ответил на предложение президента Владимира Путина заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.
Ранее сегодня Владимир Путин предложил японскогому премьеру Синдзо Абэ заключить договор до конца года без каких-либо предварительных условий.
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Напомним, что в 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация о завершении войны, документ также подразумевал заключение мирного договора в краткие сроки. Однако с тех пор каких-либо значительных подвижек в этом направлении сделано не было.
Токио требует вернуть четыре южнокурильских острова, называя их северными территориями Японии.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, которая подразумевает сначала разрешение территориальных споров.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении северных островов и заключению мирного договора» - так Суга ответил на предложение президента Владимира Путина заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.
Ранее сегодня Владимир Путин предложил японскогому премьеру Синдзо Абэ заключить договор до конца года без каких-либо предварительных условий.
Читайте также: Северная Корея настаивает на подписании мирного договора с США
Напомним, что в 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация о завершении войны, документ также подразумевал заключение мирного договора в краткие сроки. Однако с тех пор каких-либо значительных подвижек в этом направлении сделано не было.
Токио требует вернуть четыре южнокурильских острова, называя их северными территориями Японии.
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