Раздел: Мир
В Британии назвали ложью объяснение РФ об отравлении Скрипалей
Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян.
Попытки Великобритании получить объяснения от России по поводу отравления бывшего российского шпиона в Солсбери всегда натыкались на запутанность и ложь, и ситуация не меняется.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что Россия знает настоящие имена двух мужчин, обвиняемых британскими прокурорами в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и они являются гражданскими людьми, не причастных к криминалу.
"Эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", - сказал пресс-секретарь журналистам.
"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", - добавил он.
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Напомним, британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.
Попытки Великобритании получить объяснения от России по поводу отравления бывшего российского шпиона в Солсбери всегда натыкались на запутанность и ложь, и ситуация не меняется.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что Россия знает настоящие имена двух мужчин, обвиняемых британскими прокурорами в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и они являются гражданскими людьми, не причастных к криминалу.
"Эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", - сказал пресс-секретарь журналистам.
"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", - добавил он.
Читайте также: В Британии у полиции появилось фото подозреваемой в отравлении Скрипалей
Напомним, британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.
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