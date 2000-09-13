Раздел: Мир
Евросоюз представил план отмены перехода на летнее время
Часы перестанут переводить со следующего года.
Европейская комиссия в среду, 12 сентября, представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов. Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно предложениям ЕК, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить – по зимнему или по летнему.
Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.
Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 - до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем они планируют пользоваться.
Последний обязательный переход на летнее время в Европейском Союзе состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года.
После этой даты в Евросоюзе сезонный перевод часов будут отменен.
Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.
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ЕС решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время после проведения опроса, в ходе которого граждане Евросоюза поддержали эту идею. Более 80% респондентов выступили за отмену перевода часов. В самом онлайн-опросе в истории ЕС приняли участие около 4,6 миллиона человек.
Европейская комиссия в среду, 12 сентября, представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов. Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно предложениям ЕК, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить – по зимнему или по летнему.
Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.
Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 - до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем они планируют пользоваться.
Последний обязательный переход на летнее время в Европейском Союзе состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года.
После этой даты в Евросоюзе сезонный перевод часов будут отменен.
Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.
Читайте также: В Британии назвали ложью объяснение РФ об отравлении Скрипалей
ЕС решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время после проведения опроса, в ходе которого граждане Евросоюза поддержали эту идею. Более 80% респондентов выступили за отмену перевода часов. В самом онлайн-опросе в истории ЕС приняли участие около 4,6 миллиона человек.
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