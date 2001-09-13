Раздел: Мир
В Средиземное море вошел американский ракетный эсминец
Корабль оснащен крылатыми ракетами Tomahawk.
Эсминец ВМС США Bulkeley, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, в среду, 12 сентября, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что американский ракетный эсминец идет курсом на Восточное Средиземноморье.
По данным западных источников, USS Bulkeley может быть оснащен, по меньшей мере, 56 крылатыми ракетами Tomahawk.
Корабль входит в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем USS Harry S. Truman", который на данный момент находится в Атлантике.
Ранее в РФ заявили, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. В Пентагоне опровергли эту информацию, назвав ее пропагандой.
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По информации наблюдателей, силы США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут задействовать для удара по Сирии.
Эсминец ВМС США Bulkeley, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, в среду, 12 сентября, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что американский ракетный эсминец идет курсом на Восточное Средиземноморье.
По данным западных источников, USS Bulkeley может быть оснащен, по меньшей мере, 56 крылатыми ракетами Tomahawk.
Корабль входит в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем USS Harry S. Truman", который на данный момент находится в Атлантике.
Ранее в РФ заявили, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. В Пентагоне опровергли эту информацию, назвав ее пропагандой.
Читайте также: В Британии назвали ложью объяснение РФ об отравлении Скрипалей
По информации наблюдателей, силы США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут задействовать для удара по Сирии.
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