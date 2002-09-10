Раздел: Мир
Япония отказалась от российского предложения по Курилам
Предложение Путина не нашло ответа у японской стороны.
Секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга проигнорировала предложение президента РФ Владимира Путина подписать мирное соглашение между двумя странами для урегулирования спора насчет Курильских островов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Мы будем продолжать упорствовать в наших переговорах с Россией, основываясь на традиционной политике Японии в отношении территориального спора", - сказал секретарь.
Он имел в виду давнюю позицию Японии о том, что территориальный спор должен быть разрешен до того, как обе страны подпишут какой-либо мирный договор.
После встречи с Путиным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил: "Путин и я разделяем мнение о том, что это ненормальная ситуация, когда Япония и Россия не заключили мирный договор, хотя прошло уже более 70 лет с момента окончания войны".
Другой высокопоставленный японский чиновник сказал, что Токио считает, что откровенное высказывание Путина неофициально и не заслуживает официального дипломатического протеста.
"Было бы смешно, если бы мы комментировали каждое высказывание, которое он делает", - сказал Суга.
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Курильские острова – это цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо. Россия настаивает на том, что эти острова принадлежат ей, Япония же утверждает, что Москва незаконно забрала их себе после того, как Советский Союз захватил их в последние дни Второй мировой войны.
Секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга проигнорировала предложение президента РФ Владимира Путина подписать мирное соглашение между двумя странами для урегулирования спора насчет Курильских островов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Мы будем продолжать упорствовать в наших переговорах с Россией, основываясь на традиционной политике Японии в отношении территориального спора", - сказал секретарь.
Он имел в виду давнюю позицию Японии о том, что территориальный спор должен быть разрешен до того, как обе страны подпишут какой-либо мирный договор.
После встречи с Путиным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил: "Путин и я разделяем мнение о том, что это ненормальная ситуация, когда Япония и Россия не заключили мирный договор, хотя прошло уже более 70 лет с момента окончания войны".
Другой высокопоставленный японский чиновник сказал, что Токио считает, что откровенное высказывание Путина неофициально и не заслуживает официального дипломатического протеста.
"Было бы смешно, если бы мы комментировали каждое высказывание, которое он делает", - сказал Суга.
Читайте также: В Средиземное море вошел американский ракетный эсминец
Курильские острова – это цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо. Россия настаивает на том, что эти острова принадлежат ей, Япония же утверждает, что Москва незаконно забрала их себе после того, как Советский Союз захватил их в последние дни Второй мировой войны.
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