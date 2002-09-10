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Раздел: Мир  
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В США массово отменяют авиарейсы

В США массово отменяют авиарейсыБолее тысячи рейсов отменили из-за приближения урагана "Флоренс".

Авиакомпании в США отменили более 1000 рейсов, запланированных на четверг и пятницу в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния из-за урагана "Флоренс", который приближается к восточному побережью со скоростью ветров 110 км/ч.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Ураган ослабел до второй категории, но федеральные синоптики предупреждают, что он может принести более 2 футов (более 60 см) осадков на побережье Северной Каролины и на северо-востоке Южной Каролины. А это в свою очередь может вызвать "катастрофические наводнения".

Международный аэропорт Чарльстона в Южной Каролине был закрыт вечером в среду как минимум до пятницы, сообщили в пресс-службе. Работа также была приостановлена ​​в нескольких меньших аэропортах региона.

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Американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что планирует прекратить вылеты из международного аэропорта Северной Каролины Шарлотт/Дуглас в четверг или в пятницу вечером. Авиалинии American Airlines отменили более 700 рейсов в регионе вплоть до воскресенья.
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 Теги: США, ураган

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Сегодня, 17:44 » Автор: Ирина Шевченко
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