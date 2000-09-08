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Раздел: Мир  
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В Нигерии при нападении исламистов погибли восемь человек

В Нигерии при нападении исламистов погибли восемь человекЗахват Гудумбали считают первой победой террористов за последние два года

Исламская террористическая группа «Боко Харам», которая является западноафриканским подразделением «Исламского государства», напала на нигерийский город Гудумбали на северо-востоке страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

От рук боевиков погибли, по меньшей мере, восемь человек, тысячи других жителей бежали в соседние города.

Захват Гудумбали называют первой крупной победой террористической группы за последние два года после предыдущих поражений. Глава современной консалтинговой группы по безопасности Ян Сент Пьер считает, что атака демонстрирует возрастающие возможности и силу террористов.

«В последние месяцы они нападали на все более крупные и важные объекты со все большей частотой и успехом. Вероятно, ситуация еще более усугубится», - сказал он. Представители администрации президента Мухаммаду Бухари неоднократно утверждали, что изгнали «Боко Харам» из страны, а один из высших армейских чинов заявил, что джихадисты полностью побеждены.

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Однако на днях бывший вице-президент Нигерии Атику Абубакар предупредил, что группировка «Боко Харам» не только не разбита, но и собирается вернуть ранее утерянные территории.
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 Теги: Нигерия, исламисты

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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