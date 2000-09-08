Раздел: Мир
США анонсировали ужесточение антироссийских санкций
Речь идет о второй волне ограничительных мер за отравление Скрипаля.
Вашингтон пообещал Москве второй пакет "чрезвычайно жестких" санкций за отравление ядом Новичок экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Англии.
Новые ограничительные меры на слушаниях по этой теме в Палате представителей Конгресса США анонсировала помощник госсекретаря Маниша Сингх, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Как пояснила чиновник, Москва проигнорировала призыв США об инспекции российских объектов по уничтожению химоружия, и, соответственно, не дала гарантий его неприменения. "А это было нашим условием для того, чтобы не вводить новые санкций", - напомнила Сингх.
По ее словам, на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием, а также исходя из того, что перемен в поведении российского режима не предвидится, Госдеп в ноябре намерен ввести вторую волну "чрезвычайно жестких" санкций против России.
Первая волна мер США за покушение в Солсбери пошла в конце лета.
Читайте также: В Германии рассказали об условиях снятия антироссийских санкций
"Путинский режим в настоящее время страдает от реальных издержек, и они будут неуклонно расти, пока он не прекратит агрессию", - подчеркнули в Вашингтоне.
Вашингтон пообещал Москве второй пакет "чрезвычайно жестких" санкций за отравление ядом Новичок экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Англии.
Новые ограничительные меры на слушаниях по этой теме в Палате представителей Конгресса США анонсировала помощник госсекретаря Маниша Сингх, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Как пояснила чиновник, Москва проигнорировала призыв США об инспекции российских объектов по уничтожению химоружия, и, соответственно, не дала гарантий его неприменения. "А это было нашим условием для того, чтобы не вводить новые санкций", - напомнила Сингх.
По ее словам, на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием, а также исходя из того, что перемен в поведении российского режима не предвидится, Госдеп в ноябре намерен ввести вторую волну "чрезвычайно жестких" санкций против России.
Первая волна мер США за покушение в Солсбери пошла в конце лета.
Читайте также: В Германии рассказали об условиях снятия антироссийских санкций
"Путинский режим в настоящее время страдает от реальных издержек, и они будут неуклонно расти, пока он не прекратит агрессию", - подчеркнули в Вашингтоне.
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