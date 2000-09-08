Раздел: Мир
В Гааге по подозрению в шпионаже задержали двух россиян
Задержанные пытались похитить информацию из швейцарской лаборатории.
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.
Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите занимается расследованием применения режимом Башара Асада химического оружия в Сирии и покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В Федеральной разведывательной службе (NDB) подтверждают арест предполагаемых российских шпионов
"NDB принимала активное участие в этой операции вместе со своими голландскими и британскими партнерами", – цитирует портал руководительницу ведомства Изабель Грабер
В самом институте комментировать случившееся отказались.
"Мы можем подтвердить, что лаборатория Шпица стала целью хакерских атак, но мы к этому готовы. Утечки данных не было", – утверждает глава отдела коммуникаций лаборатории Андреас Бухер.
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Tages-Anzeiger пишет, что россиян задержали при попытке попасть в Швейцарию и что при них обнаружили хакерское оборудование, которое впоследствии было изъято.
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.
Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите занимается расследованием применения режимом Башара Асада химического оружия в Сирии и покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В Федеральной разведывательной службе (NDB) подтверждают арест предполагаемых российских шпионов
"NDB принимала активное участие в этой операции вместе со своими голландскими и британскими партнерами", – цитирует портал руководительницу ведомства Изабель Грабер
В самом институте комментировать случившееся отказались.
"Мы можем подтвердить, что лаборатория Шпица стала целью хакерских атак, но мы к этому готовы. Утечки данных не было", – утверждает глава отдела коммуникаций лаборатории Андреас Бухер.
Читайте также: В Испании задержали россиян по подозрению в убийстве
Tages-Anzeiger пишет, что россиян задержали при попытке попасть в Швейцарию и что при них обнаружили хакерское оборудование, которое впоследствии было изъято.
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