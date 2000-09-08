В Гааге по подозрению в шпионаже задержали двух россиян

Задержанные пытались похитить информацию из швейцарской лаборатории.



Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России.



Об этом пишет



Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.



Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите занимается расследованием применения режимом Башара Асада химического оружия в Сирии и покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.



В Федеральной разведывательной службе (NDB) подтверждают арест предполагаемых российских шпионов



"NDB принимала активное участие в этой операции вместе со своими голландскими и британскими партнерами", – цитирует портал руководительницу ведомства Изабель Грабер



В самом институте комментировать случившееся отказались.



"Мы можем подтвердить, что лаборатория Шпица стала целью хакерских атак, но мы к этому готовы. Утечки данных не было", – утверждает глава отдела коммуникаций лаборатории Андреас Бухер.



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Tages-Anzeiger пишет, что россиян задержали при попытке попасть в Швейцарию и что при них обнаружили хакерское оборудование, которое впоследствии было изъято. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите занимается расследованием применения режимом Башара Асада химического оружия в Сирии и покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.В Федеральной разведывательной службе (NDB) подтверждают арест предполагаемых российских шпионов"NDB принимала активное участие в этой операции вместе со своими голландскими и британскими партнерами", – цитирует портал руководительницу ведомства Изабель ГраберВ самом институте комментировать случившееся отказались."Мы можем подтвердить, что лаборатория Шпица стала целью хакерских атак, но мы к этому готовы. Утечки данных не было", – утверждает глава отдела коммуникаций лаборатории Андреас Бухер.Tages-Anzeiger пишет, что россиян задержали при попытке попасть в Швейцарию и что при них обнаружили хакерское оборудование, которое впоследствии было изъято.



