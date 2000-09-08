Раздел: Мир
Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом
Эрдоган встретится с президентом РФ в Сочи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 17 сентября.
Об этом сообщили турецкие чиновники, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
"Эрдоган встретится с Путиным в Сочи в понедельник для переговоров по Сирии", - сообщили чиновники.
Читайте также: Президент Сената Австралии посетит Украину с рабочим визитом
Напомним, последний раз лидеры России и Турции встречались в Анкаре в апреле 2018 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 17 сентября.
Об этом сообщили турецкие чиновники, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
"Эрдоган встретится с Путиным в Сочи в понедельник для переговоров по Сирии", - сообщили чиновники.
Читайте также: Президент Сената Австралии посетит Украину с рабочим визитом
Напомним, последний раз лидеры России и Турции встречались в Анкаре в апреле 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
184
0
Также советуем посмотреть
- Относительно объединения «Оппоблока» и «За жизнь»
- ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко
- Патриотическая украинская игра вызвала истерику у росСМИ
- Что сломает главный стереотип об Украине
- Конкуренты знатно потролилли новый iPhone
- О связях Тимошенко с кремлевским режимом
- Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание
- Морпехи и авиация ВСУ провели совместную тренировку
- Про Тимошенко і хамелеона
- В небе Канады засняли странное явление
- Цирковые трюки и газ
- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиков
- Сеть покорила панда, влюбленная в свою смотрительницу
- Украина вступает в период серьезных вызовов
- Боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
- Сеть развеселил смелый пес, который не боится ездить на «Харлее»
- Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
- РПЦ экстренно созывает заседание Синода из-за украинского вопроса
- Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
- Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
- Дожить до пятницы: десятка отличных анекдотов
- Кличко не хочет баллотироваться в президенты
- Сеть в восторге: британец научил кота стучать в дверь
- В Украине отметили рост коррупции
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
Оставьте свой комментарий