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Раздел: Мир  
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Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом

Эрдоган посетит Россию с рабочим визитомЭрдоган встретится с президентом РФ в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 17 сентября.

Об этом сообщили турецкие чиновники, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

"Эрдоган встретится с Путиным в Сочи в понедельник для переговоров по Сирии", - сообщили чиновники.

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Напомним, последний раз лидеры России и Турции встречались в Анкаре в апреле 2018 года.
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 Теги: Эрдоган, Путин

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Сегодня, 13:08 » Автор: Ирина Шевченко
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