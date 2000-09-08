Раздел: Мир
Манафорт сделал неожиданное признание
Манафорт признался в заговоре против США.
Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УП.
Отмечается, что Манафорт признает себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и заговоре с целью препятствования правосудию, пишет агентство Reuters, ссылаясь на документы суда.
69-летнему Манафорту грозило 10 лет тюрьмы в соответствии с рекомендациями по вынесению приговора в суде Вирджинии.
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Отмечается, что признание вины может помочь Манафорту избежать риска получить более длительный тюремный срок и угрозы конфискации нескольких объектов недвижимости и финансовых счетов.
Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УП.
Отмечается, что Манафорт признает себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и заговоре с целью препятствования правосудию, пишет агентство Reuters, ссылаясь на документы суда.
69-летнему Манафорту грозило 10 лет тюрьмы в соответствии с рекомендациями по вынесению приговора в суде Вирджинии.
Читайте также: Джамала сделала неожиданное признание
Отмечается, что признание вины может помочь Манафорту избежать риска получить более длительный тюремный срок и угрозы конфискации нескольких объектов недвижимости и финансовых счетов.
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