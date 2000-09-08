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В США без света остались более 400 тысяч домов
Ураган "Флоренс" оставил без света более 400 тысяч домов в США
Из-за мощного урагана "Флоренс", который достиг побережья на востоке США, без света остались более 400 тысяч домов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Юго-восточные энергетические компании США заявили, что почти 440 тысяч домов и предприятий в Северной Каролине и Южной Каролине остались без электроэнергии в пятницу, когда ураган "Флоренс" ударил по побережью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "Флоренс" принес сильные дожди и порывистый ветер, в результате поднятия уровня воды в водоемах затоплена Каролина.
Чтобы возобновить подачу электроэнергии всем потребителям, понадобится несколько недель.
Скорость ветра сейчас составляет до 90 км в час. Ветер ослабел, поскольку ранее на этой неделе его скорость достигала 155 км/ч.
Читайте также: Торнадо в США: десятки пострадавших, несколько тысяч домов остались без света
Ранее сообщалось, что из-за урагана из большинства прибрежных городов Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрылись еще и в Джорджии. Отменены более 1,5 тысяч авиарейсов.
Из-за мощного урагана "Флоренс", который достиг побережья на востоке США, без света остались более 400 тысяч домов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Юго-восточные энергетические компании США заявили, что почти 440 тысяч домов и предприятий в Северной Каролине и Южной Каролине остались без электроэнергии в пятницу, когда ураган "Флоренс" ударил по побережью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "Флоренс" принес сильные дожди и порывистый ветер, в результате поднятия уровня воды в водоемах затоплена Каролина.
Чтобы возобновить подачу электроэнергии всем потребителям, понадобится несколько недель.
Скорость ветра сейчас составляет до 90 км в час. Ветер ослабел, поскольку ранее на этой неделе его скорость достигала 155 км/ч.
Читайте также: Торнадо в США: десятки пострадавших, несколько тысяч домов остались без света
Ранее сообщалось, что из-за урагана из большинства прибрежных городов Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрылись еще и в Джорджии. Отменены более 1,5 тысяч авиарейсов.
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