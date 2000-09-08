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Раздел: Мир  
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В Белом доме отреагировали на признание Манафорта

В Белом доме отреагировали на признание МанафортаВ Белом доме заявили, что признание Манафортом вины не имеет никакого отношения к президенту США.

Решение бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признать себя виновным и сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером "совершенно не связано" с американским президентом. Об этом в пятницу, 14 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Это не имеет абсолютно никакого отношения к президенту или его победной президентской кампании в 2016 году. Это совершенно не связано", - сказала Сандерс.

Напомним, бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-пиарщик бывшего президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт согласился признать вину.

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Манафорт обвиняется в сговоре против США, отмывании более 30 млн долларов и даче ложных показаний.
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 Теги: Манафорт, Трамп

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Сегодня, 21:03 » Автор: Татьяна Ларина
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