Отравление Скрипалей: СМИ нашли новые доказательства по подозреваемым

Совместное расследование и The Insider и Bellingcat подтвердило связь подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова к спецслужбам России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Журналистам удалось это выяснить благодаря паспортным данным, которые они обнаружили, сообщает Украинская правда."Оригиналы российских официальных документов, которые имеются в распоряжении Bellingcat и The Insider, убедительно доказывают, что эти двое были зарегистрированы в центральной базе данных граждан России под именами "Александр Евгеньевич Петров" и "Руслан Тимурович Боширов" и получили внутренние паспорта на эти имена в 2009 году", - пишут расследователи.Однако любые записи об этих лицах до 2009 года отсутствуют." Это говорит о том, что эти имена - наверняка прикрытие для сотрудников одной из российских спецслужб. Что крайне важно, в записи о паспорте по крайней мере одного из них имеются различные пометки о секретности. Такие пометки, согласно по крайней мере двум источникам, с которыми проконсультировалась команда Bellingcat, характерны для сотрудников спецслужб или высших государственных чиновников", - поясняют журналисты.Кроме того, они опровергают заявления Петрова и Боширова в интервью RT о том, что последние долгое время планировали свой визит в Солсбери.Дело Скрипалей: Подозреваемые в отравлении дали интервью российским СМИЖурналисты указывают, что получили список пассажиров "Аэрофлота". В нем указано время заказа билетов, регистрации и посадки для каждого пассажира."Подозреваемые сделали заказ билетов и регистрацию в интернете в 20:00 по Гринвичу (22:00 по московскому времени) 1 марта 2018 года, вечером накануне их короткой поездки в Лондон и Солсбери", - сообщают в Bellingcat.Расследователи объяснили, что они проанализировали записи с российской централизованной базы данных паспортов и регистрации граждан и обнаружили записи о паспортах, принадлежащих подозреваемым."Человек, использующий имя "Александр Петров", действительно имеет паспорт на имя Александра Петрова, родившегося 13 июля 1979 года в Котласе - небольшом городе на севере России. Дата рождения совпадает с датой рождения Александра Петрова, который летел рейсом "Аэрофлота" SU2588 2 марта 2018 г, как следует из списка пассажиров, изученного Bellingcat"-Фотография в паспорте этого лица соответствует фотографиям, опубликованным британскими властями, и лица человека, который назвался Александром Петровым в интервью RT.Кроме того, журналисты отметили, что запись о паспорте Петрова "отличается особенностями, которые не встречаются ни в одной из записей о паспортах, изученных Bellingcat и The Insider в ходе этого и предыдущих расследований".Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в СолсбериОни отмечают, что в записи о Петрове отсутствует история адресов регистрации или ранее выданных документов, удостоверяющих личность, до 2009 года.Журналисты объясняют, что обычная запись о паспорте содержит историю выданных ранее документов, срок действия которых истек, загранпаспортов, выданных этому лицу (как прошлых, так и действующих) и историю адресов регистрации."Первый - и единственный - российский документ, удостоверяющий личность, указанный в записи на Петрова, - российский внутренний паспорт (в обязательном порядке выдаются гражданам России с 14 лет), выданный 26 ноября 2009 года и действительный до сих пор", - говорят журналисты.В записи о паспорте есть поле "основание выдачи документа", в котором обычно указан предыдущий документ (с истекшим сроком действия), на смену которому выдан текущий документ.В случае Петрова основание для выдачи нового паспорта указано только "в связи с непригодностью"."Эта отметка обычно выставляется, если предыдущий паспорт поврежден или оказался содержащим недействительные данные", - объясняют расследованы.В записке от руки, приложенной к записи Петрова, упоминается предыдущий внутренний паспорт, выданный в Санкт-Петербурге в 1999 году.Однако журналисты отмечают, что данные о паспорте по указанному номеру в базе данных отсутствуют.Кроме того, запись о паспорте Петрова имеет печать с указанием "Ведомостей не давать"."Такие печати не встречаются в записях о паспортах гражданских лиц. Источник в российской полиции, регулярно работающий с централизованной базой данных, подтвердил Bellingcat и The Insider, что никогда не видел такую печать на какой-либо паспортной форме за свою карьеру. Источник предположил, что эта отметка применяется к глубоко законспирированным сотрудникам спецслужб", - говорится в расследовании.Гипотезу о том, что личность Петрова является подставной, подтверждает другая страница в его записи о паспорте, которая предназначена для ввода биографических данных, говорят журналисты."В записи Петрова эта страница оставлена пустой, и помимо той же печати "Сведений не давать", есть приписка от руки "Есть письмо. С.С.". По данным упомянутого выше источника, "С.С." - это часто используемое сокращение для "Совершенно Секретно", - поясняют журналисты.Другой факт, который указывает на особый статус Петрова - отсутствие в его записи о паспорте любых сведений о его заграничном паспорте, по которому он въезжал в Великобританию."Номер этого паспорта указан в списке пассажиров Аэрофлота, который есть в распоряжении Bellingcat. Однако в записи о паспорте Петрова отсутствует какой-либо заграничный паспорт, что не соответствует обычной практике, когда в такой записи есть список всех выданных властями документов, удостоверяющих личность, как внутренних, так и заграничных, как действующих, так и с истекшим сроком действия", - отмечают расследователи.