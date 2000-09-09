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В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"

В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"Первыми жертвами урагана "Флоренс" в США стали мать с ребенком

Первыми жертвами урагана Флоренс, обрушившегося на побережье американского штата Северная Каролина, стали два человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В местной полиции сообщили, что в городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли мать и младенец. Отец получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. Ураганный ветер привел к повреждениям домов, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

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Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов – всего более 1,5 млн человек. Как предупредили синоптики, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям. Только в одной Северной Каролине ожидается более 1 метра осадков.

В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"
В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"
В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"
В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"
В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"
В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"
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 Теги: США, ураган

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Вчера, 23:32 » Автор: Татьяна Ларина
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