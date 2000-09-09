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Раздел: Мир  
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На Филиппинах разбушевался мощный тайфун

На Филиппинах разбушевался мощный тайфун Власти эвакуировали тысячи местных жителей.

Тайфун Мангхут вышел на сушу на северо-востоке Филиппин, вызвав ураганный ветер и проливной дождь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

В ночь на субботу, 15 сентября (по местному времени), тайфун обрушился на город Баггао в провинции Кагаян.

Сообщается, тайфун Мангхут сильнее, чем ураган Флоренс, который вышел на Восточное побережье США. Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час.

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В зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Власти Филиппин заранее эвакуировали тысячи жителей, закрыли школы и отправляли спасателей и военнослужащих для оказания помощи.
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 Теги: Филиппины, тайфун

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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