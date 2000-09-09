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Раздел: Мир  
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В Индонезии загорелся корабль, 10 погибших

В Индонезии загорелся корабль, 10 погибшихС судна спасли 126 человек.

Инцидент произошел на судне в водах провинции Центральный Сулавеси в центральной части страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пожар произошел на корабле у берегов Индонезии, по меньшей мере 10 человек погибли. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в субботу, 15 сентября.

Инцидент произошел на судне в водах провинции Центральный Сулавеси в центральной части Индонезии.

По данным агентства, в результате спасательной операции службам удалось спасти с судна 126 человек.

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Причина инцидента не сообщается.
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 Теги: Индонезия, корабль, пожар, жертвы

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Сегодня, 09:51 » Автор: Алена Шимко
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