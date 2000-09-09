Раздел: Мир
Названа европейская страна с самыми плохими дорогами
Страна часто объявляет о больших дорожных планах, но всякий раз что-то мешает их выполнению.
Несмотря на растущую потребность в улучшении инфраструктуры, которая позволила бы людям и товарам быстрее передвигаться по стране и в Западную Европу, строительство автострад в Румынии продвигается очень медленно - на 22 километра в год. Об этом сообщает Еuronews, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Подсчеты провели эксперты местной неправительственной организации Pro Infrastructure, которая отслеживает состояние дорожной сети Румынии. Протяженность высокоскоростных магистралей в стране составляет 750 километров - всего лишь 5% всей дорожной инфраструктуры. Бухарест ежегодно объявляет о больших дорожных планах, но всякий раз что-то мешает их выполнению.
В добавок к этому, неэффективное планирование дорожного строительства иногда приводит к катастрофам. В 2015 году из-за оползней обрушилась часть новой автотрассы на западе страны. Из-за недостатка высокоскоростных дорог страдает туристический сектор, но транспортные компании несут еще большие экономические потери.
Румыния является частью важного общеевропейского транспортного коридора №4 который ведет из морского терминала в Константинии на Черном море до Салоников на юге Европы в Греции и затем на запад в Дрезден и Нюрнберг в Германии. Дорожная инфраструктура внутри страны играет важную роль в общей взаимосвязи дорог. Румынская часть этого коридора составляет 834 километра, но функционирует только 70%.
Маттео Патроне, региональный директор EBRD (Европейского банка реконструкции и развития) по Румынии и Болгарии: "Инфраструктура является основой сближения разных регионов страны и одной из главных составляющих для этого. И в Румынии существует очевидный инфраструктурный разрыв. Там всего 750 километров автотрасс, это страна с самой слабо развитой дорожной сетью в ЕС с точки зрения численности населения и площади. Еще очень многое нужно сделать".
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По данным исследования Всемирного экономического форума, в прошлом году Румыния заняла последнее - 28 место в списке стран ЕС по качеству дорожной инфраструктуры, а в в 2015 году - 25 место по темпам завершения общеевропейской транспортной сети TEN-T.
Несмотря на растущую потребность в улучшении инфраструктуры, которая позволила бы людям и товарам быстрее передвигаться по стране и в Западную Европу, строительство автострад в Румынии продвигается очень медленно - на 22 километра в год. Об этом сообщает Еuronews, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Подсчеты провели эксперты местной неправительственной организации Pro Infrastructure, которая отслеживает состояние дорожной сети Румынии. Протяженность высокоскоростных магистралей в стране составляет 750 километров - всего лишь 5% всей дорожной инфраструктуры. Бухарест ежегодно объявляет о больших дорожных планах, но всякий раз что-то мешает их выполнению.
В добавок к этому, неэффективное планирование дорожного строительства иногда приводит к катастрофам. В 2015 году из-за оползней обрушилась часть новой автотрассы на западе страны. Из-за недостатка высокоскоростных дорог страдает туристический сектор, но транспортные компании несут еще большие экономические потери.
Румыния является частью важного общеевропейского транспортного коридора №4 который ведет из морского терминала в Константинии на Черном море до Салоников на юге Европы в Греции и затем на запад в Дрезден и Нюрнберг в Германии. Дорожная инфраструктура внутри страны играет важную роль в общей взаимосвязи дорог. Румынская часть этого коридора составляет 834 километра, но функционирует только 70%.
Маттео Патроне, региональный директор EBRD (Европейского банка реконструкции и развития) по Румынии и Болгарии: "Инфраструктура является основой сближения разных регионов страны и одной из главных составляющих для этого. И в Румынии существует очевидный инфраструктурный разрыв. Там всего 750 километров автотрасс, это страна с самой слабо развитой дорожной сетью в ЕС с точки зрения численности населения и площади. Еще очень многое нужно сделать".
Читайте также: Европейская страна ввела экологический налог на авиабилеты
По данным исследования Всемирного экономического форума, в прошлом году Румыния заняла последнее - 28 место в списке стран ЕС по качеству дорожной инфраструктуры, а в в 2015 году - 25 место по темпам завершения общеевропейской транспортной сети TEN-T.
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