Раздел: Мир
Генсек НАТО назвал наиболее вероятного нового члена Альянса
НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Грузия станет членом Альянса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщает Голос Америки.
Так, Столтенберг заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса, однако однозначную уверенность он высказал только по поводу Грузии.
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"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону - впервые после окончания “холодной войны”, - добавил генсек НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Грузия станет членом Альянса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщает Голос Америки.
Так, Столтенберг заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса, однако однозначную уверенность он высказал только по поводу Грузии.
Читайте также: Столтенберг назвал ситуацию вокруг Украины главной причиной проблем в отношениях НАТО и РФ
"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону - впервые после окончания “холодной войны”, - добавил генсек НАТО.
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