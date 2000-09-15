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Раздел: Мир  
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Американский беспилотник "промониторил" зону ООС и отправился к Крыму

Американский беспилотник "промониторил" зону ООС и отправился к КрымуНа борту RQ-4B Global Hawk находится камера высокого разрешения.

Дрон RQ-4B Global Hawk способен вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км на территории противника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет на Донбассе и отправился на задание к побережью Краснодарского края РФ и аннексированого Крыма.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западные авиационные ресурсы в субботу, 15 сентября.

Так, RQ-4B Global Hawk поднялся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и совершил длительный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, курсируя в контролируемом Украиной воздушном пространстве. В ходе полета он приближался к границе РФ на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Потом дрон начал выполнять полет вблизи западной части Крыма над международными водами Черного моря. Он вошел в воздушное пространство над Черным морем в 13:25 по киевскому времени со стороны Николаевской области Украины.

Приблизительно в это же время к югу от Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon.

На борту RQ-4B Global Hawk находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов. Этот беспилотник способен вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км на территории противника. При этом он передает данные в в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

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RQ-4A Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может вести патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 километров.
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 Теги: США, беспилотник, Донбасс, Крым

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Сегодня, 17:24 » Автор: Алена Шимко
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