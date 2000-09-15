Раздел: Мир
Американский беспилотник "промониторил" зону ООС и отправился к Крыму
На борту RQ-4B Global Hawk находится камера высокого разрешения.
Дрон RQ-4B Global Hawk способен вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км на территории противника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет на Донбассе и отправился на задание к побережью Краснодарского края РФ и аннексированого Крыма.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западные авиационные ресурсы в субботу, 15 сентября.
Так, RQ-4B Global Hawk поднялся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и совершил длительный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, курсируя в контролируемом Украиной воздушном пространстве. В ходе полета он приближался к границе РФ на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
Потом дрон начал выполнять полет вблизи западной части Крыма над международными водами Черного моря. Он вошел в воздушное пространство над Черным морем в 13:25 по киевскому времени со стороны Николаевской области Украины.
Приблизительно в это же время к югу от Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon.
На борту RQ-4B Global Hawk находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов. Этот беспилотник способен вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км на территории противника. При этом он передает данные в в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.
Читайте также: Над Донбассом видели американский беспилотник
RQ-4A Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может вести патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 километров.
Дрон RQ-4B Global Hawk способен вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км на территории противника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет на Донбассе и отправился на задание к побережью Краснодарского края РФ и аннексированого Крыма.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западные авиационные ресурсы в субботу, 15 сентября.
Так, RQ-4B Global Hawk поднялся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и совершил длительный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, курсируя в контролируемом Украиной воздушном пространстве. В ходе полета он приближался к границе РФ на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
Потом дрон начал выполнять полет вблизи западной части Крыма над международными водами Черного моря. Он вошел в воздушное пространство над Черным морем в 13:25 по киевскому времени со стороны Николаевской области Украины.
Приблизительно в это же время к югу от Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon.
На борту RQ-4B Global Hawk находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов. Этот беспилотник способен вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км на территории противника. При этом он передает данные в в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.
Читайте также: Над Донбассом видели американский беспилотник
RQ-4A Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может вести патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 километров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
46
0
Также советуем посмотреть
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
Оставьте свой комментарий