Раздел: Мир
Иран грозит вернуться к обогащению урана
Ядерное соглашение будет поставлено под угрозу.
Европейский союз и другие подписанты Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны компенсировать последствия санкций США, иначе Иран может вернуться к обогащению урана.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Европейцы и другие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", - сказал он.
Зариф подчеркнул, что если ядерное соглашение будет поставлено под угрозу действиями американцев и пассивностью европейцев, Иран может вернуться к обогащению урана, а также разорвать или ограничить применение ядерного соглашения.
Читайте также: Иран похвастался запасами урана
8 мая Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с европейскими странами провалятся.
Европейский союз и другие подписанты Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны компенсировать последствия санкций США, иначе Иран может вернуться к обогащению урана.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Европейцы и другие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", - сказал он.
Зариф подчеркнул, что если ядерное соглашение будет поставлено под угрозу действиями американцев и пассивностью европейцев, Иран может вернуться к обогащению урана, а также разорвать или ограничить применение ядерного соглашения.
Читайте также: Иран похвастался запасами урана
8 мая Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с европейскими странами провалятся.
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