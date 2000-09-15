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Раздел: Мир  
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Иран грозит вернуться к обогащению урана

Иран грозит вернуться к обогащению уранаЯдерное соглашение будет поставлено под угрозу.

Европейский союз и другие подписанты Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны компенсировать последствия санкций США, иначе Иран может вернуться к обогащению урана.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Европейцы и другие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", - сказал он.

Зариф подчеркнул, что если ядерное соглашение будет поставлено под угрозу действиями американцев и пассивностью европейцев, Иран может вернуться к обогащению урана, а также разорвать или ограничить применение ядерного соглашения.

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8 мая Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с европейскими странами провалятся.
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 Теги: Иран, уран

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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