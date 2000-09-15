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Раздел: Мир  
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В США появились новые жертвы урагана "Флоренс"

В США появились новые жертвы урагана "Флоренс""Флоренс" остается крайне опасным масштабным ураганом.

На Восточном побережье США спасатели обнаружили тела 5-ти пострадавших от удара урагана "Флоренс".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

Сообщается, что в городе Уилмингтон мать с ребенком погибли из-за того, что на их дом упало дерево.

Еще одного мужчину обнаружили мертвым в округе Пендер женщина умерла от сердечного приступа, поскольку врачи просто не смогли добраться до заваленного строительным мусором дома. Еще двое погибших были родом из округа Ленуар.

Согласно опубликованной информации, это 78-летний мужчина скончался в результате удара током при попытке подключить удлинители, другой умер, когда во время урагана вышел проверить своих собак. Напомним, что национальный центр США по слежению за ураганами понизил рейтинг опасности урагана с четвертого до третьего уровня, подчеркнув, что ветер в зоне урагана слегка ослаб.

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Однако метеорологи отмечают, что, несмотря на постепенное ослабление бури, которое ожидается в ближайшие сутки, согласно прогнозам "Флоренс" остается крайне опасным масштабным ураганом.
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Сегодня, 20:56 » Автор: Едгар Букмирза
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