Раздел: Мир
Прокуратура Швейцарии обвиняет россиян в кибератаках
Расследование ведется по подозрению в политическом шпионаже.
Два российских шпиона, арестованных в Нидерландах, также подозреваются в попытке совершения кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Эту информацию подтвердили в швейцарской прокуратуре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Агенты, арестованные голландскими разведывательными службами в начале этого года, пытались получить данные из лаборатории Шпиц в Берне, которая расследовала отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбере.
Сегодня швейцарская прокуратура сообщила, что с марта 2017 года те же два человека проходили подозреваемыми по уголовному расследованию "из-за кибератаки против Всемирного антидопингового агентства".
"Расследование ведется по подозрению в политическом шпионаже", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Линда фон Бург.
Читайте также: Швейцарская прокуратура знает о "золоте Януковича", - СМИ
Она подтвердила, что лица, связанные с предполагаемым взломом швейцарского офиса WADA, "это те же лица, задержанные во время операции, упомянутой Федеральной разведывательной службой, в связи с лабораторией в Шпице".
Пресс-секретарь добавила, что генеральный прокурор попросил Министерство юстиции Швейцарии получить разрешение на судебное преследование лиц по поводу инцидента с WADA.
Два российских шпиона, арестованных в Нидерландах, также подозреваются в попытке совершения кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Эту информацию подтвердили в швейцарской прокуратуре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Агенты, арестованные голландскими разведывательными службами в начале этого года, пытались получить данные из лаборатории Шпиц в Берне, которая расследовала отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбере.
Сегодня швейцарская прокуратура сообщила, что с марта 2017 года те же два человека проходили подозреваемыми по уголовному расследованию "из-за кибератаки против Всемирного антидопингового агентства".
"Расследование ведется по подозрению в политическом шпионаже", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Линда фон Бург.
Читайте также: Швейцарская прокуратура знает о "золоте Януковича", - СМИ
Она подтвердила, что лица, связанные с предполагаемым взломом швейцарского офиса WADA, "это те же лица, задержанные во время операции, упомянутой Федеральной разведывательной службой, в связи с лабораторией в Шпице".
Пресс-секретарь добавила, что генеральный прокурор попросил Министерство юстиции Швейцарии получить разрешение на судебное преследование лиц по поводу инцидента с WADA.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
72
0
Также советуем посмотреть
- Российский банк угрожает Украине арбитражем
- Медведь на свадебных фото стал хитом Сети
- Роман Насиров опозорился знанием истории
- США готовы усиливать обороноспособность Украины
- В России выпустили пальто в тюремном стиле
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
Оставьте свой комментарий