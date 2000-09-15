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Раздел: Мир  
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Прокуратура Швейцарии обвиняет россиян в кибератаках

Прокуратура Швейцарии обвиняет россиян в кибератаках Расследование ведется по подозрению в политическом шпионаже.

Два российских шпиона, арестованных в Нидерландах, также подозреваются в попытке совершения кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Эту информацию подтвердили в швейцарской прокуратуре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Агенты, арестованные голландскими разведывательными службами в начале этого года, пытались получить данные из лаборатории Шпиц в Берне, которая расследовала отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбере.

Сегодня швейцарская прокуратура сообщила, что с марта 2017 года те же два человека проходили подозреваемыми по уголовному расследованию "из-за кибератаки против Всемирного антидопингового агентства".

"Расследование ведется по подозрению в политическом шпионаже", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Линда фон Бург.

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Она подтвердила, что лица, связанные с предполагаемым взломом швейцарского офиса WADA, "это те же лица, задержанные во время операции, упомянутой Федеральной разведывательной службой, в связи с лабораторией в Шпице".

Пресс-секретарь добавила, что генеральный прокурор попросил Министерство юстиции Швейцарии получить разрешение на судебное преследование лиц по поводу инцидента с WADA.
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 Теги: Швейцария, кибератака, Россия

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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