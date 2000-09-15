В Египте арестовали сыновей экс-президента

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Пятеро египтян были убиты и восемь ранены в результате столкновений между христианами и мусульманами в городе около Каира, сообщают источники в службе безопасности в субботу, 6 апреля. Христианско-мусульманские столкновения увеличились в мусульманском Египте после свержения бывшего президента Хосни Мубарака в 2011 году, что