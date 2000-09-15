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Раздел: Мир  
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В Египте арестовали сыновей экс-президента

В Египте арестовали сыновей экс-президентаБратья находились на свободе в течение 3 лет после уплаты залога.

В Египте арестованы два сына экс-президента Хосни Мубарака: их обвиняют в манипуляциях на фондовом рынке и растрате 115 миллионов долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Дело против Алаа и Гамаля Мубараков открыли в 2012 году, после того, как их отца сняли с должности, пишет ВВС-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Mena.

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Сыновей экс-президента обвиняют в нарушении регуляций фондового рынка и центрального банка.
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 Теги: Египет, экс-президент

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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