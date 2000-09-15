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Раздел: Мир  
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На Филиппинах подсчитали количество жертв смертоносного тайфуна

На Филиппинах подсчитали количество жертв смертоносного тайфуна В данный момент погибло не менее 12 человек.

Через север Филиппин прошел мощный тайфун, в результате которого погибли 12 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.

По информации зарубежных СМИ, люди погибли в основном в результате оползней.

Также сообщается, что около 87 тысяч человек были эвакуированы из районов повышенного риска.

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Ранее сообщалось, что на восточном побережье США бушует самый мощный в этом сезоне ураган Флоренс. Разрушительная стихия уже забрала несколько человеческих жизней.
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 Теги: Филиппины, тайфун

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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