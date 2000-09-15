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Раздел: Мир  
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Израильские ракеты атаковали аэропорт в Сирии

Израильские ракеты атаковали аэропорт в Сирии Вооруженные силы Израиля от комментариев отказались.

Ракеты армии Израиля в субботу, 15 сентября, нанесли удар по аэропорту столицы Сирии - Дамаска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Об этом говорится в сообщении местного информационного агентства.

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"Воздушная оборона Сирийской арабской армии столкнулась с ракетной атакой Израиля на международный аэропорт Дамаска, сообщили военные источники в субботу вечером", - говорится в сообщении.
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 Теги: Израиль, ракетный удар

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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