В США разбился самолет с двумя пассажирами на борту

Пилот и его жена погибли в результате крушения.



Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в штате Массачусетс. Как сообщила прокурор округа Мидлсекс Мэриан Райан, два человека, находившиеся на борту, погибли, передает



В Twitter она также уточнила, что катастрофа самолета произошла в субботу возле населенного пункта Вобурн (штат Массачусетс). Находившиеся на борту опознаны: 65-летний доктор Майкл Грейвер и его 53-летняя жена Джоди Коэн. Самолетом управлял Грейвер, который считался "очень опытным летчиком", добавила прокурор на пресс-конференции.



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Группа сотрудников Национального управления по безопасности на транспорте США прибыла на место аварии и приступила к расследованию его обстоятельств и причин. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в штате Массачусетс. Как сообщила прокурор округа Мидлсекс Мэриан Райан, два человека, находившиеся на борту, погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН В Twitter она также уточнила, что катастрофа самолета произошла в субботу возле населенного пункта Вобурн (штат Массачусетс). Находившиеся на борту опознаны: 65-летний доктор Майкл Грейвер и его 53-летняя жена Джоди Коэн. Самолетом управлял Грейвер, который считался "очень опытным летчиком", добавила прокурор на пресс-конференции.Группа сотрудников Национального управления по безопасности на транспорте США прибыла на место аварии и приступила к расследованию его обстоятельств и причин.



