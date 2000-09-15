Раздел: Мир
В США разбился самолет с двумя пассажирами на борту
Пилот и его жена погибли в результате крушения.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в штате Массачусетс. Как сообщила прокурор округа Мидлсекс Мэриан Райан, два человека, находившиеся на борту, погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В Twitter она также уточнила, что катастрофа самолета произошла в субботу возле населенного пункта Вобурн (штат Массачусетс). Находившиеся на борту опознаны: 65-летний доктор Майкл Грейвер и его 53-летняя жена Джоди Коэн. Самолетом управлял Грейвер, который считался "очень опытным летчиком", добавила прокурор на пресс-конференции.
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Группа сотрудников Национального управления по безопасности на транспорте США прибыла на место аварии и приступила к расследованию его обстоятельств и причин.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в штате Массачусетс. Как сообщила прокурор округа Мидлсекс Мэриан Райан, два человека, находившиеся на борту, погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В Twitter она также уточнила, что катастрофа самолета произошла в субботу возле населенного пункта Вобурн (штат Массачусетс). Находившиеся на борту опознаны: 65-летний доктор Майкл Грейвер и его 53-летняя жена Джоди Коэн. Самолетом управлял Грейвер, который считался "очень опытным летчиком", добавила прокурор на пресс-конференции.
Читайте также: Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей
Группа сотрудников Национального управления по безопасности на транспорте США прибыла на место аварии и приступила к расследованию его обстоятельств и причин.
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