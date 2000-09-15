» » В лондонской мэрии заговорили о новом референдуме
Раздел: Мир  
0

В лондонской мэрии заговорили о новом референдуме

В лондонской мэрии заговорили о новом референдуме Садик Хан разместил сообщение в Twitter.

Позиция Терезы Мэй подвергает опасности экономику Великобритании, считает Садик Хан. Ранее британский премьер-министр исключила возможность проведения второго референдума, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Мэр Лондона Садик Аман Хан призвал к повторному референдуму по выходу Великобритании из состава Евросоюза. "Мы стоим перед подлинным риском - плохая сделка или ее отсутствие. Оба варианта нанесли бы огромный ущерб Лондону и Соединенному Королевству", - написал Хан в своем микроблоге в Twitter в субботу, 15 сентября.

В колонке для британской газеты The Observer мэр британской столицы отметил угрозы, которые несет "Брекзит". "Я не верю, что Мэй обладает полномочиями для того, чтобы столь грубо подвергать опасности экономику и источники дохода людей", - заявил Хан.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по выходу страны из Евросоюза. Повторное голосование стало бы злоупотреблением демократией, считает политик. Премьер назвала "выгодной сделкой для Великобритании" свою концепцию по выходу из ЕС, которая позволит беспрепятственно продолжить торговлю, сохранить рабочие места и избежать проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Читайте также: Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Садик Хан, Brexit

Загрузка...

Похожие новости по теме

В Великобритании исключили второй референдума по Brexit В Великобритании исключили второй референдума по Brexit

Второго референдума не будет.

Лондон и Брюссель начнут переговоры по Brexit 19 июня Лондон и Брюссель начнут переговоры по Brexit 19 июня

Стороны будут обсуждать условия отказа Соединенного Королевства от членства в Евросоюзе.

В Британии рассказали, когда выйдут из ЕС В Британии рассказали, когда выйдут из ЕС

Премьер Великобритании заверила, что процедура Brexit состоится по плану.

Северная Ирландия хочет отделиться от Великобритании Северная Ирландия хочет отделиться от Великобритании

По мнению североирландских националистов, правительство Британии лишилось права представлять интересы Северной Ирландии.

В Северной Ирландии тоже хотят провести референдум об отделении от Великобритании В Северной Ирландии тоже хотят провести референдум об отделении от Великобритании

"У нас есть возможность извлечь урок из шотландского референдума".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх