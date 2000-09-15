Раздел: Мир
Финляндия отказалась вступать в НАТО из-за России
На данный момент не рассматривает членства в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте пока не собирается вести страну ко вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) из-за риска "стать врагом России". Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По словам Ниинисте, у страны есть возможность присоединиться к НАТО. Однако, Финляндия граничит с Россией и не хочет конфликтовать с соседом.
"Мы не можем изменить географию. Мы соседи, и у нас есть общая граница в 1300 километров. Это примерно такая же граница, как у нас вместе с другими странами ЕС и НАТО", - сказал Ниинисте.
В августе на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на продвижение инфраструктур НАТО к своим границам и появлением возле них систем противоракетной обороны США.
"Русские ясно дали понять, что, когда они смотрят через границу, они видят финнов. Если бы мы были в НАТО, они увидели бы врагов. Это их позиция", - сказал президент Финляндии.
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Напомним, после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России.
Президент Финляндии Саули Ниинисте пока не собирается вести страну ко вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) из-за риска "стать врагом России". Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По словам Ниинисте, у страны есть возможность присоединиться к НАТО. Однако, Финляндия граничит с Россией и не хочет конфликтовать с соседом.
"Мы не можем изменить географию. Мы соседи, и у нас есть общая граница в 1300 километров. Это примерно такая же граница, как у нас вместе с другими странами ЕС и НАТО", - сказал Ниинисте.
В августе на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на продвижение инфраструктур НАТО к своим границам и появлением возле них систем противоракетной обороны США.
"Русские ясно дали понять, что, когда они смотрят через границу, они видят финнов. Если бы мы были в НАТО, они увидели бы врагов. Это их позиция", - сказал президент Финляндии.
Читайте также: Сербия не собирается вступать в НАТО
Напомним, после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России.
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