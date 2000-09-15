» » Финляндия отказалась вступать в НАТО из-за России‍
Раздел: Мир  
0

Финляндия отказалась вступать в НАТО из-за России‍

Финляндия отказалась вступать в НАТО из-за России‍На данный момент не рассматривает членства в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте пока не собирается вести страну ко вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) из-за риска "стать врагом России". Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

По словам Ниинисте, у страны есть возможность присоединиться к НАТО. Однако, Финляндия граничит с Россией и не хочет конфликтовать с соседом.

"Мы не можем изменить географию. Мы соседи, и у нас есть общая граница в 1300 километров. Это примерно такая же граница, как у нас вместе с другими странами ЕС и НАТО", - сказал Ниинисте.

В августе на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на продвижение инфраструктур НАТО к своим границам и появлением возле них систем противоракетной обороны США.

"Русские ясно дали понять, что, когда они смотрят через границу, они видят финнов. Если бы мы были в НАТО, они увидели бы врагов. Это их позиция", - сказал президент Финляндии.

Читайте также: Сербия не собирается вступать в НАТО

Напомним, после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Финляндия, Россия

Загрузка...

Похожие новости по теме

В НАТО ответили на опасения РФ В НАТО ответили на опасения РФ

Действия НАТО являются оборонительными.

В НАТО рассказали о стратегии поведения альянса с РФ В НАТО рассказали о стратегии поведения альянса с РФ

Альянс не собирается зеркально отвечать на действия Москвы.

Столтенберг против отказа НАТО от ядерного оружия Столтенберг против отказа НАТО от ядерного оружия

Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает против применения ядерного оружия.

НАТО серьезно беспокоится из-за России НАТО серьезно беспокоится из-за России

Генеральный секретарь НАТО заявил, что НАТО не хочет холодной войны с Россией.

Сербия не собирается вступать в НАТО Сербия не собирается вступать в НАТО

Сербия не собирается просить о членстве в НАТО и будет сохранять нейтралитет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх